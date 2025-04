Confidustria Foggia il nuovo presidente della sezione Energia è Antonella Pasqualicchio

Antonella Pasqualicchio è il nuovo presidente della sezione Energia di Confindustria Foggia che raggruppa le aziende operanti nelle varie tipologie del settore. Eletta all’unanimità, consigliere delegato della Lucky Wind S.p.A., società storica operante nel settore industriale per la produzione. Foggiatoday.it - Confidustria Foggia: il nuovo presidente della sezione Energia è Antonella Pasqualicchio Leggi su Foggiatoday.it è ildi Confindustriache raggruppa le aziende operanti nelle varie tipologie del settore. Eletta all’unanimità, consigliere delegatoLucky Wind S.p.A., società storica operante nel settore industriale per la produzione.

Potrebbe interessarti anche:

A Foggia c'è Ledo Prato con il suo nuovo libro 'Cultura è cittadinanza'

Giovedì 13 marzo alle 17 nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, Ledo Prato, esperto di politiche per i beni e le attività culturali e segretario generale dell’associazione ...

Salatto rimette tutti sotto l'aquila, è il nuovo presidente della "ricostruzione" di Confindustria Foggia

Torna il sereno in Confindustria: Potito Salatto, imprenditore della sanità privata, considerato il miglior nome possibile che mette tutti d’accordo, è stato eletto presidente degli industriali di ...

La Camera Civile di Foggia annuncia il nuovo direttivo: per la prima volta una donna alla presidenza

La Camera Civile di Foggia annuncia il rinnovo delle cariche sociali del direttivo dell'associazione forense. A ricoprire la carica di presidente, l’Avv. Fabrizia Martelli, prima donna a ricoprire ...

Confidustria Foggia: il nuovo presidente della sezione Energia è Antonella Pasqualicchio. Potito Salatto è il nuovo presidente di Confindustria Foggia. Cambio epocale alla guida di Confindustria Foggia: da oggi sul ponte di comando c’è Salatto, medico e imprenditore della sanità privata. “Ho la medicina per guarire le lacerazioni interne”. Confindustria Foggia, sarà Potito Salatto il nuovo presidente. Confindustria Foggia, il tempo di Tito. PARTE L’ERA DI SALATTO ALLA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA FOGGIA: “DOBBIAMO ESSERE PRESENTI AI TAVOLI CHE CONTANO”.. Ne parlano su altre fonti

Scrive trmtv.it: I metalmeccanici torneranno a protestare dinanzi a Confindustria Foggia - A Foggia, il presidio si terrà davanti alla sede di Confindustria, come preannunciato in conferenza stampa.

informazione.it comunica: Confindustria e Intesa Sanpaolo: 200 miliardi alle imprese - ACCORDO Nuovo accordo quadriennale tra Confidustria e Intesa Sanpaolo: messi a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 40 miliardi dedicati alle aziende del Mezzogiorno.L ...

Come scrive foggiacittaaperta.it: “Nuovi orizzonti al lavoro’: al via il XX Congresso della CISL di Foggia - segretario generale della Cisl di Foggia – Punto centrale resta l’impegno concertativo della Cisl di Foggia di proporre alleanze interistituzionali per progettare e programmare interventi di sistema ...