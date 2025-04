Orchestra e Coro di Fondazione Arena nella Passione di Salieri

Fondazione Arena di Verona presenta l’oratorio La Passione di Gesù Cristo, che debutta sul palcoscenico del Teatro Filarmonico venerdì 18 aprile alle 19. Un concerto straordinario che celebra il 200° anniversario di Antonio. Veronasera.it - Orchestra e Coro di Fondazione Arena nella Passione di Salieri Leggi su Veronasera.it Per il tradizionale concerto sinfonico-corale che precede la Pasqua,di Verona presenta l’oratorio Ladi Gesù Cristo, che debutta sul palcoscenico del Teatro Filarmonico venerdì 18 aprile alle 19. Un concerto straordinario che celebra il 200° anniversario di Antonio.

Potrebbe interessarti anche:

Orchestra Frau Musika e Coro del Friuli Venezia Giulia al Teatro Salieri

Si alza il sipario su Salieri200. La rassegna dedicata al bicentenario dalla morte del genio legnaghese inaugurerà con l’Orchestra Frau Musika giovedì 10 aprile, alle 20:45, e due capolavori della ...

Fondazione Guido d’Arezzo, aperta la selezione pubblica per la direzione artistica delle attività polifoniche e per la Scuola di direttori di coro

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, che cura progetti nazionali e internazionali di ...

Concerto per Mazzini del Coro e dell'Orchestra dell'Università di Pisa

Un concerto per Giuseppe Mazzini Concerto del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Pisa a chiusura delle cerimonie per il 153° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini Lunedì 10 marzo ...

Orchestra e Coro di Fondazione Arena nella Passione di Salieri per il 200° anniversario. Mozart e Rossini nel fine settimana del 1-2 febbraio di Fondazione Arena. Verona - Teatro Filarmonico: Sinfonia n. 39 in do maggiore e Messa in do minore per soli, coro e orchestra, K 427. Verona, il programma completo dell'Arena 2025. ??La Grande Messa di Mozart inaugura la Stagione Sinfonica 2025 al Teatro Filarmonico. La Grande Messa di Mozart apre la stagione sinfonica al Teatro Filarmonico. Ne parlano su altre fonti