Zambrotta 8220Le mie gambe sono un modello da laboratorio i chirurghi si chiedono come faccia a camminare8221

Zambrotta soffre di varismo e nel corso di un'intervista l'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha parlato degli interventi chirurgici che ai quali si sottoporrà: "Oggi sono un modello da laboratorio per tanti chirurghi: se mi guardano le gambe oggi mi dicono come fa a camminare questo essere umano". Leggi su Fanpage.it Gianlucasoffre di varismo e nel corso di un'intervista l'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha parlato degli interventi chirurgici che ai quali si sottoporrà: "Oggiundaper tanti: se mi guardano leoggi mi diconofa a camminare questo essere umano".

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' analizzando Milan-Como

Scrive gazzetta.it: Zambrotta: "Mi opero, metterò una protesi. Ecco come sono nate le mie gambe storte" - L'ex esterno di Milan e Juve, campione del Mondo nel 2006 con l'Italia, ha confessato la genesi della sua peculiarità fisica. Che ha sorpreso anche i ...

informazione.it comunica: Calcio, Zambrotta svela: "Ecco perché ho le gambe storte, ma ora mi opero" - Gianluca Zambrotta è tornato a parlare di una delle sue caratteristiche fisiche più peculiari, molto chiacchierate quando ancora calcava i campi di Serie A: 'Le mie gambe storte? Durante la mia carrie ...

Si apprende da msn.com: Gianluca Zambrotta e le gambe arcuate: «Mi opero, i medici si chiedono come possa camminare. In futuro avrò una protesi totale» - Gianluca Zambrotta, ex colonna della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 e protagonista con le maglie di Juventus, Milan e Barcellona, è tornato a far parlare di sé.