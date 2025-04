Basket i migliori italiani della 26a giornata di Serie A Librizzi pomeriggio d’oro per Varese

giornata, quattro alla fine della stagione regolare, una Serie A incerta in testa, mentre in coda alcuni risultati dell'ultimo fine settimana hanno messo sempre più in pericolo la posizione di Pistoia (a un passo dallo scendere di categoria) e Scafati (che ha delle chance in più).Per la quota italiana degli scesi in campo, un meritato titolo di MVP tricolore va a Matteo Librizzi, che proprio in una delle sfide più importanti per l'Openjobmetis Varese veste i panni giusti: 21 punti, 4/6 da tre, 7/9 in lunetta, 21 di valutazione e terza miglior performance dell'anno nel suo complesso, dopo quelle dell'andata contro Trapani e Virtus Bologna. Va detto che, in generale, il suo rendimento è stato di livello, con 10,7 punti ad allacciata di scarpe, ed è anche vero che le ultime tre partite lo hanno visto prendere in mano in maniera più decisa la situazione.

