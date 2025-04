Amica.it - Minimal, ma coloratissime: a sorpresa, le manicure perfette per Pasqua

Colorate, divertenti e d’ispirazione pop, con quel pizzico di dolcezza che le rende simili a confetti o piccole uova decorate: ladirisponde a tutti questi requisiti, nail art che celebrano la primavera e i dolci preferiti dai bambini.Idee per ladiIl periodo diè l’occasione perfetta per sfoggiare una nuovale, e mai come quest’anno c’è voglia di sperimentare e divertirsi, senza per questo scadere nel kitsch. Frenchcolorate, decorazioni floreali, schizzi che sembrano appena usciti da un album da disegno: la scelta è ampissima, e Instagram è una inesauribile fonte di ispirazione per selezionare la propriapreferita o partire per realizzarne una su misura. I fiori sono sicuramente la fantasia più in voga. Quest’anno però si punta alismo: unghie in colori pastello si cui si disegnano piccoli fiorellini a contrasto, utilizzando però sempre le nuance delicate primaverili.