Lortica.it - Grave incendio a Bucine: uomo ustionato trasferito al centro grandi ustionati di Pisa

È stato attivato alle ore 22.14 di ieri sera il servizio di emergenza del 118 dell’Asl Toscana Sud Est per undivampato in un appartamento nel comune di, in località Ambra. Le fiamme hanno interessato il primo piano di un edificio di tre piani fuori terra.Undi 64 anni, unico occupante dell’abitazione, è rimastomente. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’era già stato tratto in salvo da un Vigile del Fuoco libero dal servizio e da alcune persone presenti nella zona, e affidato alle cure dei sanitari. Dopo un primo trasporto in codice 3 all’ospedale del Valdarno, è statod’urgenza aldicon l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.Sul posto sono intervenuti l’auto medica del Valdarno, le ambulanze della Misericordia di Montevarchi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri di