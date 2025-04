Definì Fedez bimbominkia Selvaggia Lucarelli assolta dal accusa di diffamazione le motivazioni Termine adeguato esprime il ritenuto infantilismo del rapper

Selvaggia Lucarelli assolta dall'accusa di diffamazione nei confronti di Fedez. Lo aveva definito un "bimbominkia", ma nelle motivazioni della sentenza di Ilgiornaleditalia.it - Definì Fedez “bimbominkia”, Selvaggia Lucarelli assolta dall'accusa di diffamazione, le motivazioni: “Termine adeguato, esprime il ritenuto infantilismo" del rapper Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il giudice: “Scelta precisa di Federico Lucia di ricercare visibilità mediatica anche con fatti attinenti alla sfera familiare e privata”dinei confronti di. Lo aveva definito un "", ma nelledella sentenza di

Potrebbe interessarti anche:

Aveva dato del Bimbominkia a Fedez: Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di diffamazione

Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez dandogli del “bimbominkia”: è quanto stabilito dal giudice Luigi Cernuto, che ha ritenuto il non luogo a procedere nella causa intentata dal rapper nei ...

'Bimbominkia' è un termine 'adeguato': ecco perché Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez

AGI - Il termine 'Bimbominkia' con cui Selvaggia Lucarelli definì Fedez (al secolo Federico Lucia) "è privo di qualsiasi equivalente adeguato: non solo perché l'unico in grado di esprimere ...

«Bimbominkia è un termine adeguato per Fedez»: ecco perché Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione

Per il tribunale di Milano, il termine «bimbominkia» con cui Selvaggia Lucarelli definì Fedez «è privo di qualsiasi equivalente adeguato: non solo perché l’unico in grado di esprimere ...