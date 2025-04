Al Policlinico di Bari una terapia innovativa per il mieloma multiplo arriva il trattamento con le cellule Car t

mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, dal 7 aprile al Policlinico di Bari è disponibile la somministrazione della nuova terapia con cellule CAR-T. "Si tratta - spiega Pellegrino Musto, professore ordinario di ematologia all’Università di Bari e. Baritoday.it - Al Policlinico di Bari una terapia innovativa per il mieloma multiplo: arriva il trattamento con le cellule Car-t Leggi su Baritoday.it Per i pazienti affetti da, uno dei più frequenti tumori del sangue, dal 7 aprile aldiè disponibile la somministrazione della nuovaconCAR-T. "Si tratta - spiega Pellegrino Musto, professore ordinario di ematologia all’Università die.

Al Policlinico di Bari una terapia innovativa per il mieloma multiplo: "Risposta nei pazienti superiore ad altri trattamenti"

Per i pazienti affetti da mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, dal 7 aprile al Policlinico di Bari è disponibile la somministrazione della nuova terapia con cellule ...

Trapianto di rene da vivente "senza trasfusioni": l'intervento eseguito con successo al Policlinico di Bari

Un delicato intervento di trapianto di rene da donatore vivente è stato portato a termine con successo presso il Policlinico di Bari. La particolarità della procedura risiede nell'assenza di ...

Slittano i tempi per il Centro regionale malattie neuromuscolari a Bari, il Policlinico: "Nessun rischio definanziamento"

La Commissione regionale al Bilancio e l'assessore Fabiano Amati "hanno preso atto con disappunto della modifica della procedura di gara per la realizzazione del Centro regionale per le malattie ...

