Al via il riassetto della rete elettrica nel Catanese Terna investe 20 milioni di euro

della Regione Siciliana, dell’iter autorizzativo per il riassetto della rete elettrica nel Siracusano e nel Catanese, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.L’opera, per cui la Società guidata. Cataniatoday.it - Al via il riassetto della rete elettrica nel Catanese, Terna investe 20 milioni di euro Leggi su Cataniatoday.it A seguito dell’avvio, da parteRegione Siciliana, dell’iter autorizzativo per ilnel Siracusano e nelpubblica l’avviso con l’elenco delle particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.L’opera, per cui la Società guidata.

Potrebbe interessarti anche:

Tim: Utile di 139 milioni dopo riassetto e separazione della rete

Tim, dopo il riassetto e la separazione della rete nel secondo semestre dell'anno rivede l'utile, per 139 milioni di euro. Il cda ha confermato i risultati preliminari e approvato il bilancio ...

Lavori di riassetto rete fognaria sul tatturo regionale Pescasseroli Candela: sequestrata l’area

Dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti e dalla Soprintendenza Archeologica, accertato che i lavori di rifacimento erano primi della’autorizzazione e pertanto ...

Guerra in Ucraina, in rete i video dei missili su Sumy: l’esplosione ripresa da un automobilista

Il momento in cui un missile russo ha colpito la cittadina di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, causando decine di vittime e feriti. In rete i video dell'attacco, i corpi nelle strade e le fiamme. ...

Al via il riassetto della rete elettrica nel Catanese, Terna investe 20 milioni di euro. Rete elettrica di Roma, 85 milioni di euro per il riassetto dell'area sud-ovest. Entro l’estate al via l’assetto della rete elettrica nel Novarese: investimento di 50 milioni. Roma, riparte il riassetto della rete elettrica ad alta tensione. Terna investirà 85 milioni per il quadrante. Terna, riassetto rete elettrica nel Novarese: lavori al via entro l'estate. L'annuncio di Terna: "Al via il riassetto delle linee elettriche in alcuni comuni del Pescarese". Ne parlano su altre fonti