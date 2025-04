Ilnapolista.it - Il Barcellona non andrà al Mondiale per Club nemmeno se vince la Champions

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon chiederà un invito supplementare per giocare la Coppa del Mondo per, anche sesse laLeague. Ormai ha fatto pace sul fatto che non cie non parteciperà alla spartizione del ricco bottino messo in palio dalla Fifa. “Ilblaugrana – scrive As – avrebbe voluto essere tra i prescelti, soprattutto considerando la torta finanziaria che divide, molto più grande di quella che “mangerà” nel suo tour asiatico, ma non intende spingersi oltre i limiti con la Fifa. Innanzitutto, per una semplice questione di regolamentazione. I dodici posti europei (i partecipanti sono 32) sono stati assegnati e ildinon ha voluto forzare il passo. I loro rapporti con l’organismo presieduto da Gianni Infantino, vicino all’idea della Superlega, sono ottimali , ma hanno capito che sono fuori per meriti sportivi e che non c’è più la possibilità di improvvisare”.