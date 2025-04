Iodonna.it - In un video con un gruppo di scout, la principessa del Galles racconta quanto sia prezioso il tempo trascorso nel verde, e di come lo sia stato in particolare per lei dopo la diagnosi di cancro

Nel caos frenetico della vita moderna, ci sono pochi momenti che riescono davvero a regalarci pace e serenità. E se a trovarli è una, il messaggio che ne deriva assume un significato ancora più profondo. Kate Middleton ha voluto condividere con il mondo un pezzo del suo cuore,ndo in unil legame che la unisce alla natura equesto sia diventato un rifugio per la sua famiglia. Lo ha fatto parlando con un capo, durante una passeggiata nell’affascinante Lake District, luogo a lei molto caro. Kate Middleton "giardiniera" tra giochi e picnic guarda le foto Kate Middleton, la natura per riconnettersi al mondoMentre camminava tra le colline verdi del Lake District, nel nord dell’Inghilterra, Kate si è lasciata andare a riflessioni sincere,ndola natura sia un rifugio per lei.