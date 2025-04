Sculture dipinti e fotografie in mostra l’arte millenaria dell’ulivo

mostra "La natura crea ed il tempo scolpisce", un omaggio artistico all'ulivo, pianta simbolo della tradizione e dell'identità mediterranea, segno vivente di una storia millenaria. Brindisireport.it - Sculture, dipinti e fotografie: in mostra l’arte millenaria dell’ulivo Leggi su Brindisireport.it OSTUNI - È stata inaugurata ieri, lunedì 14 aprile, nelle sale di palazzo Tanzarella a Ostuni (via Cattedrale), la"La natura crea ed il tempo scolpisce", un omaggio artistico all'ulivo, pianta simbolo della tradizione e dell'identità mediterranea, segno vivente di una storia

Potrebbe interessarti anche:

Nando Crippa: mostra personale con dipinti su carta e sculture in terracotta

L’artista lombardo Nando Crippa approda a Pescara con un corpus di circa quaranta dipinti su carta di piccole dimensioni e una serie di sculture in terracotta dipinte, molte delle quali di recente ...

Palazzo Montecuccoli apre le porte alla città: in mostra sculture e dipinti di Graziosi, Stringa, Malatesta

Palazzo Montecuccoli, sede di Fondazione di Modena, apre le sue porte alla città sabato 29 marzo: in programma due visite guidate per adulti, una alle ore 11 e l’altra alle ore 15. Si partirà da ...

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato

Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile ...

Sculture, dipinti e fotografie: in mostra l’arte millenaria dell’ulivo. Mostra L’arte è in strada. 25 mostre d’arte da non perdere in Italia nel 2025. Tracey Emin, desiderio e malinconia in mostra a Firenze. Lo sguardo rivoluzionario di Moholy-Nagy. Pojana Maggiore: Dieci piccole personali - Mostra Arte contemporanea, Fotografia, Scultura in Veneto. Ne parlano su altre fonti

veneziatoday.it riferisce: Dipinti, grafiche, fotografia: una mostra di 89 opere d'arte visiva a Ca' Mestre - Ca' Mestre si consolida come spazio di promozione della cultura con la Collective exhibition of visual art di SurVivArt, mostra esposta dal 12 al 27 aprile 2025 al terzo piano in collaborazione con la ...

Segnala ivg.it: “Arte in Campagna” mostra di dipinti, sculture, fotografie nell’antico frantoio a Casanova Lerrone - Anche quest’anno Arte in Campagna sarà non solo un a mostra d’arte in una splendida cornice paesaggistica e architettonica ma un evento socio-culturale accompagnato da numerose piacevoli ...

Lo riporta it.euronews.com: 'Sesso e solitudine', l'imperdibile mostra di Tracey Emin inaugurata a Firenze - Dipinti, disegni, filmati, fotografie, ricami, sculture e neon sono riuniti in ... direttore di Palazzo Strozzi e curatore della mostra. "Tocca temi che sono davvero rilevanti per tutti i tipi ...