Trasporta 45 chili di hashish dentro una bombola del gas arrestato

dentro la bombola del gas nella sua auto, fermato per un controllo è stato smascherato e arrestato. L’operazione della polizia di Arezzo ha permesso di sequestrare ben 45 chili di hashish.Erano quasi le 4 di pomeriggio dello scorso venerdì, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nel consueto servizio di vigilanza stradale sull’autostrada del sole, approfittando di una pausa nel controllo dell’intenso traffico veicolare, procedeva al controllo di una Fiat Multipla con a bordo il conducente, un italiano di 70 anni in viaggio verso sud.Da subito l’uomo è apparso agli agenti eccessivamente ansioso e insofferente per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo, ancor più perché sia la patente di guida sia i documenti dell’autovettura, di sua proprietà, risultavano regolari. Leggi su Corrieretoscano.it AREZZO – Occultava lo stupefacenteladel gas nella sua auto, fermato per un controllo è stato smascherato e. L’operazione della polizia di Arezzo ha permesso di sequestrare ben 45di.Erano quasi le 4 di pomeriggio dello scorso venerdì, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nel consueto servizio di vigilanza stradale sull’autostrada del sole, approfittando di una pausa nel controllo dell’intenso traffico veicolare, procedeva al controllo di una Fiat Multipla con a bordo il conducente, un italiano di 70 anni in viaggio verso sud.Da subito l’uomo è apparso agli agenti eccessivamente ansioso e insofferente per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo, ancor più perché sia la patente di guida sia i documenti dell’autovettura, di sua proprietà, risultavano regolari.

Potrebbe interessarti anche:

Nelle bombole dell’impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish: arrestato

400mila euro. È quanto avrebbero fruttato quei 45 chi li di hashish una volta immessi nel mercato dello spaccio. Sono stati gli agenti della Polstrada di Battifolle a rintracciare e arrestare un ...

Trasporta la droga al fresco in una borsa frigo: sequestrati 11 chili fra hashish e marijuana

Droga al fresco. Viaggiava alla guida di una Lancia Ypsilon in direzione Pomezia. Con sé a bordo in una borsa frigo, 11 chili tra hashish e marijuana. L’uomo, un 46enne dei Castelli Romani, è stato ...

Nelle bombole dell’impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato

Arezzo, 15 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un cittadino italiano, che trasportava, occultati nella bombola del gas della sua auto, più di 45 chili di hashish. Erano quasi ...

Trasporta 45 chili di hashish dentro una bombola del gas: arrestato. Brescia: operazione antidroga "Twistlock". Chili di droga stoccati a Gussago: 45 arresti e un giro da 80 milioni per la cocaina (nascosta tra le casse di banane). Traffico di droga, 45 arresti: il covo della cocaina era a Gussago. Trasporta in Panda hashish per 400.000 euro, arrestato su A1. Maxi traffico di droga a Brescia, il ruolo della ’ndrangheta e la raffineria clandestina con tecnici colombiani in Calabria – NOMI ·. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Nelle bombole dell’impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato - Arezzo, 15 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un cittadino italiano, che trasportava, occultati nella bombola del gas della sua auto, più di 45 chili di hashish.

toscanamedianews.it comunica: Oltre 45 chili di droga nelle bombole del gas - AREZZO: Il nascondiglio è stato individuato dalla polizia stradale in un controllo lungo l'autostrada A1. Arrestato il conducente. Hashish per 400mila euro ...

Scrive msn.com: Nasconde sei chili di hashish in auto. Preso il corriere delle ‘caramelle’ - Un 29enne reggiano in manette: gli stupefacenti erano in un doppiofondo della vettura e in pacchetti di ‘Halls’ ...