Volley storica promozione la San Giacomo è in serie C

storica promozione. Con il finale di 3-2 contro Castelletto Ticino il Volley San Giacomo conquista per la prima volta la serie C di pallavolo. Un traguardo importante, soprattutto pensando che è arrivato con quattro giornate di anticipo grazie alla cavalcata della formazione guidata da Alessandro.

Volley, storica promozione: la San Giacomo è in serie C.

