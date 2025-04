Nicky Katt svelata la causa di morte della star di La vita è un sogno

La morte di Nicky Katt, attore celebre per il suo ruolo nel cult generazionale La vita è un sogno (Dazed and Confused), dove ha recitato al fianco di Matthew McConaughey, è stata confermata come suicidio. A rivelarlo è stata la sorella Elise Ravenscroft con una dichiarazione toccante che getta luce sul dramma silenzioso che l'artista stava vivendo. Confermata la causa del decesso: suicidio per impiccagione Il corpo di Nicky Katt è stato trovato lo scorso 8 aprile nel suo appartamento a Burbank, in California. A dare l'allarme è stato il proprietario di casa, insospettito da un affitto non saldato.

