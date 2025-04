Malore alla guida del autocisterna camion contro auto e negozi una vittima

camionista di 54 anni, alla guida di un’autocisterna della compagnia Q8, è morto dopo essere stato colto da un Malore mentre percorreva via Dante Alighieri.Il mezzo è finito fuori strada colpendo diverse auto in sosta e danneggiando. Napolitoday.it - Malore alla guida dell'autocisterna, camion contro auto e negozi: una vittima Leggi su Napolitoday.it Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Volla. Unista di 54 anni,di un’a compagnia Q8, è morto dopo essere stato colto da unmentre percorreva via Dante Alighieri.Il mezzo è finito fuori strada colpendo diversein sosta e danneggiando.

