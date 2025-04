Gqitalia.it - La première della seconda stagione di The Last of Us segna il grande ritorno della giacca di Pedro Pascal

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Nelladi Theof Us il tempo non è stato gentile con Joel Miller. I suoi capelli sono cresciuti troppo, la sua barba è più grigia del solito e ha anche bisogno di un paio di occhiali da lettura! Ma il suo gusto in fatto di abbigliamento? Quello rimane invariato. Nelladi Theof Us ritroviamo i nostri eroi Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente dae Bella Ramsey, cinque anni dopo averli lasciati nella prima. Gli zombie imperversano ancora, le persone cospirano ancora (ciao, Catherine O'Hara) e Joel indossa ancora la suada camionista cerata Flint and Tinder, presumibilmente perché anche lo shopping online non esiste più per colpa di una pandemia fungina.