Amica.it - Non è solo un film d'azione "Cloud", ma uno spaccato di come la Rete può creare dei mostri nella società di oggi. Al cinema

Leggi su Amica.it

Una spirale distruttiva. E autodistruttiva. In mezzo all’indifferenza generale e allo strapotere dei social. È unoamaro dellagiapponese (ma, volendo, anche della nostra), quello che, attraverso le convenzioni del thriller d’, il celebre regista nipponico Kiyoshi Kurosawa ci mostra in. In arrivo nelle nostre sale con Minerva Pictures dal 17 aprile. E di cui viamo in anteprima esclusiva una clip.La pellicola, il cui titolo deriva dall’omonimo nebuloso e informe servizio Internet, è stata presentata fuori concorso alla Mostra internazionale d’artetografica di Venezia 2024 (nel 2020 Kiyoshi Kurosawa aveva vinto qui il Leone d’Argento per la regia di La moglie della spia), è stato scelto per rappresentare il Giappone agli Oscar 2025.La trama di “”Ryosuke Yoshii (Masaki Suda, in patria è anche un celebre cantante) lavora in una piccola fabbrica e guadagna soldirivenditore con lo pseudonimo di “Ratel”.