Fermato per una rapina confessa un omicidio e fa trovare il cadavere

Fermato a Ferrara con l'accusa di aver compiuto una rapina, ma agli uomini della locale squadra mobile avrebbe confessato un omicidio raccontando anche dove aveva lasciato il corpo della vittima, in Mugello, in provincia di Firenze, vicino alle sponde del lago di Bilancino. Ritrovamento del cadavere La notte scorsa, seguendo le indicazioni dell'uomo, i poliziotti della squadra mobile di Ferrara, insieme ai colleghi di Firenze, hanno rinvenuto un cadavere, sepolto nel fango. A dare notizia il quotidiano 'La Nazione'. Identità del presunto assassino Il presunto assassino è un uomo di 41 anni, cittadino di un Paese africano che, secondo quanto riporta La Nazione, sarebbe la stessa persona arrestata a Firenze nelle settimane scorse per un tentativo di sequestro di persona presso un locale notturno nel quartiere di Novoli. Agi.it - Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa trovare il cadavere Leggi su Agi.it AGI - Era statoa Ferrara con l'accusa di aver compiuto una, ma agli uomini della locale squadra mobile avrebbeto unraccontando anche dove aveva lasciato il corpo della vittima, in Mugello, in provincia di Firenze, vicino alle sponde del lago di Bilancino. Ritrovamento delLa notte scorsa, seguendo le indicazioni dell'uomo, i poliziotti della squadra mobile di Ferrara, insieme ai colleghi di Firenze, hanno rinvenuto un, sepolto nel fango. A dare notizia il quotidiano 'La Nazione'. Identità del presunto assassino Il presunto assassino è un uomo di 41 anni, cittadino di un Paese africano che, secondo quanto riporta La Nazione, sarebbe la stessa persona arrestata a Firenze nelle settimane scorse per un tentativo di sequestro di persona presso un locale notturno nel quartiere di Novoli.

Potrebbe interessarti anche:

Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere

Prima ha confessato alle forze dell'ordine di aver commesso un omicidio, poi ha indicato il luogo in cui aveva nascosto il cadavere. Una notte shock vissuta tra Ferrara e il lago Bilancino, in ...

Fermato per una rapina confessa un omicidio: «Ho ucciso un uomo e l'ho sepolto». La vittima è una guardia giurata

Viene fermato per una rapina a Ferrara, ma confessa un omicidio. Il presunto assassino è un uomo di 41 anni, mentre la vittima sarebbe una guardia giurata di cui si erano perse le tracce. Lo...

Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere

Prima ha confessato alle forze dell'ordine di aver commesso un omicidio, poi ha indicato il luogo in cui aveva nascosto il cadavere. Una notte shock vissuta tra Ferrara e il lago Bilancino, in ...

Ferrara, fermato per una rapina confessa l’omicidio di Federico Perissi e fa ritrovare il corpo. Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa trovare il cadavere. Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere. Fermato per rapina a Ferrara confessa omicidio e fa ritrovare cadavere a Firenze. Firenze, fermato per una rapina confessa l’omicidio e fa ritrovare il cadavere: la vittima è una guardia giurata. Fermato per una rapina a Ferrara ma confessa un omicidio. Guardia giurata trovata sepolta in Mugello. Ne parlano su altre fonti

Come scrive informazione.it: Ferrara, fermato per una rapina confessa l’omicidio di Federico Perissi e fa ritrovare il corpo - Un uomo di 41 anni, di origine africana, ha confessato alla squadra mobile di Ferrara di aver commesso un omicidio. La confessione è avvenuta dopo che era… Leggi ...

Lo riporta msn.com: Fermato per rapina confessa: "Ho ucciso un uomo" - Il corpo ritrovato sul versante toscano dell'Appennino. Responsabile un cittadino africano che vive a Ferrara. Vittima, forse, una guardia giurata ...

Secondo informazione.it: Fermato per rapina a Ferrara confessa omicidio e fa ritrovare cadavere a Firenze - Un uomo di 41 anni, di origine africana, ha confessato alla squadra mobile di Ferrara di aver commesso un omicidio. La confessione è avvenuta dopo che era… Leggi ...