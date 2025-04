Lopinionista.it - “Il bacio della cavalletta” di Elmar Imanov al cinema [TRAILER]

“Il” di, sarà nelle sale italiane dal 1 maggio grazie a Trent Film. Presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2025 nella sezione Forum, il film è un’opera poetica e visionaria, che si svolge in un mondo tinto di realismo magico.scrive e dirige una riflessione intima e surreale sulla perdita, scandagliando il rapporto padre – figlio attraverso una narrazione che unisce leggerezza e malinconia.Al centrovicenda Bernard, uno scrittore di mezza età ossessionato dall’ordine, che conserva con cura i suoi libri avvolgendoli nella carta e trova conforto nella costruzione di veicoli. L’uomo condivide l’appartamento con un insolito animale domestico: una pecora, che lo scalda, lo conforta e concilia il suo sonno. Nonostante una relazione disfunzionale segnata da frequenti rotture, prova un amore profondo per Agata, la sua compagna.