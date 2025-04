Violento scontro tra due auto nella notte a Catanzaro muore sul colpo un ragazzo di 20 anni

ragazzo di 20 anni è morto in un incidente tra due auto nella notte a Catanzaro lungo la strada provinciale 17: nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Ferito e portato in ospedale l'altro automobilista. Leggi su Fanpage.it Undi 20è morto in un incidente tra duelungo la strada provinciale 17: nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Ferito e portato in ospedale l'altromobilista.

