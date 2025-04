Incendio improvviso in casa Patrick muore a 29 anni fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori

Patrick Vettori è morto per le esalazioni del fumo che si sono sprigionate dall’Incendio in cucina. Aveva appena annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali. Leggi su Fanpage.it Il dramma questa mattina prima dell’alba a Mezzocorona, in provincia di Trento.è morto per le esalazioni del fumo che si sono sprigionate dall’in cucina. Aveva appena annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali.

