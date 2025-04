Sulla salita del Quadraro sono ripartiti i lavori per la ciclabile

sono ripartiti i lavori Sulla "salita del Quadraro". Nel mese di novembre era stato avviato un cantiere finalizzato a modificare e mettere in sicurezza il tracciato della pista ciclabile che unisce la zona dell'Arco di Travertino alla via Tuscolana. La necessità di migliorare il tracciato era.

Sulla salita del Quadraro sono ripartiti i lavori per la ciclabile. Salita del Quadraro via la striscia gialla dalla strada: la ciclabile trasloca sul marciapiede. Tunnel del Quadraro, sì al percorso ciclopedonale. Via Tuscolana, completata la corsia ciclabile sulla salita del Quadraro. Tuscolana, la bike lane è scolorita? Un blitz notturno dei cicloattivisti la ridisegna. Code ad ogni ora del giorno: il cantiere per rifare i marciapiedi manda il traffico in tilt.