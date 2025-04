Milan la domanda di Gazzetta Gimenez può adattarsi alla Serie A

Milan, Santiago Gimenez sta faticando. 'La Gazzetta dello Sport' si interroga sul messicano: vale la Serie A? Ecco i piani per il futuro Pianetamilan.it - Milan, la domanda di Gazzetta: “Gimenez può adattarsi alla Serie A?” Leggi su Pianetamilan.it , Santiagosta faticando. 'Ladello Sport' si interroga sul messicano: vale laA? Ecco i piani per il futuro

Potrebbe interessarti anche:

Pagelle Milan-Roma, i voti di Gazzetta: Joao Felix disegna calcio. Abraham …

Le pagelle di Milan-Roma, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025. Voti e giudizi secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato

Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelesti Il Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ...

Prima pagina Gazzetta dello Sport: incubo Milan. Un bel Bologna rimonta

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 febbraio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Milan, la domanda di Gazzetta: “Gimenez può adattarsi alla Serie A?”. Gimenez si è perso, nel Milan fatica: è un giocatore da Serie A?. Gimenez, quanto mi costi? Più di 9 milioni per ogni gol. E il Milan pensa a Lucca. Milan, c'è il sì di Gimenez: via alla trattativa col Feyenoord. Walker, debutto nel derby. Milan, obiettivo Gimenez. E c'è l'indizio social... Il club va avanti anche senza cessioni. Gimenez per il derby? Il Milan ci crede: assalto al Feyenoord dopo Zagabria. Ne parlano su altre fonti

gazzetta.it comunica: Gimenez si è perso, nel Milan fatica: è un giocatore da Serie A? - Il messicano era strepitoso col Feyenoord, ma in rossonero lo penalizza il dover partecipare alla manovra. E i tifosi si domandano se un centravanti così possa funzionare solo in ...

msn.com comunica: Milan, la Gazzetta ha un dubbio: “Gimenez è da Serie A?” - Dopo un bell'inizio, sono oltre due mesi che il centravanti del Milan non segna: una delusione, visto il grande investimento fatto a gennaio ...

milannews24.com riferisce: Gimenez, buone notizie per il Milan: spunta la data del rientro - Gimenez non è stato a disposizione per Udinese-Milan, arrivano però buone notizie sul suo rientro tra i convocati Santiago Gimenez è rimasto fuori dalla lista dei convocati per Udinese-Milan visto il ...