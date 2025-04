Sport.periodicodaily.com - Eintracht Francoforte-Tottenham: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2024/2025. Si riparte dall’1-1 dell’andata che lascia ancora tutto in equilibrio.si giocherà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21 presso il Deutsche Bank Park.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI tedeschi stanno vivendo un’ottima stagione essendo in lotta su più fronti. In particolare, in Bundesliga la squadra di Topmoller è terza ed ha concrete possibilità di disputare la prossima Champions League. Nella fase a girone unico di Europa League si è piazzata tra le prime otte garantendosi l’accesso diretto agli ottavi, senza passare attraverso i playoff, dove hanno eliminato l’Ajax, grazie al 2-1 in Olanda e al 4-1 davanti al proprio pubblico.Gli Spurs si giocano tutto in Europa League visto il ruolino di marcia disastroso che sta tenendo in Premier League, dove occupa la quindicesima posizione.