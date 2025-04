Napoli finge di essere ai domiciliari per non venire sfrattato denunciato

essere sottoposto ai domiciliari, falsificando anche il mandato d’arresto, pur di non l’asciare l’appartamento da cui era stato sfrattato dalla proprietaria di casa. E’ successo a Napoli, in via Teofilo Patini, nel quartiere Arenella, dove un ufficiale giudiziario si era presentato per intimare ad un 74enne, inquilino moroso, di lasciare l’abitazione. L’anziano per tutta risposta ha detto di non potere andar via in quanto destinatario di un mandato con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli lo ha sottoposto alla detenzione domiciliare in quell’appartamento. Il documento presentava l’intestazione della caserma dei carabinieri della stazione Vomero Arenella con tanto di notifica da parte del carabiniere che avrebbe firmato l’atto. L’ufficiale giudiziario ha dunque rimandato l’esecuzione al 10 giugno ma poco dopo, l’avvocato della proprietaria, insospettita si è rivota ai carabinieri. Lapresse.it - Napoli, finge di essere ai domiciliari per non venire sfrattato: denunciato Leggi su Lapresse.it Ha finto disottoposto ai, falsificando anche il mandato d’arresto, pur di non l’asciare l’appartamento da cui era statodalla proprietaria di casa. E’ successo a, in via Teofilo Patini, nel quartiere Arenella, dove un ufficiale giudiziario si era presentato per intimare ad un 74enne, inquilino moroso, di lasciare l’abitazione. L’anziano per tutta risposta ha detto di non potere andar via in quanto destinatario di un mandato con cui il Tribunale di sorveglianza dilo ha sottoposto alla detenzione domiciliare in quell’appartamento. Il documento presentava l’intestazione della caserma dei carabinieri della stazione Vomero Arenella con tanto di notifica da parte del carabiniere che avrebbe firmato l’atto. L’ufficiale giudiziario ha dunque rimandato l’esecuzione al 10 giugno ma poco dopo, l’avvocato della proprietaria, insospettita si è rivota ai carabinieri.

