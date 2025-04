Da Darderi a Paolini gli italiani in campo oggi e dove vederli in tv

oggi, 15 aprile, la giornata dei tennisti italiani parte alle 11 con Luciano Darderi, impegnato in Gemania contro Jiri Lehecka, dopo il titolo vinto a Marrakech pochi giorni fa. In seguito, spazio a Flavio Cobolli contro . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Martedì di grande tennis in tv, con tanti azzurri impegnati da Monaco a Stoccarda, passando per Rouen., 15 aprile, la giornata dei tennistiparte alle 11 con Luciano, impegnato in Gemania contro Jiri Lehecka, dopo il titolo vinto a Marrakech pochi giorni fa. In seguito, spazio a Flavio Cobolli contro .

Potrebbe interessarti anche:

Luciano Darderi scala il ranking ATP con la vittoria a Marrakech: sette italiani in top-50!

Luciano Darderi ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor e ha conquistato il torneo ATP 250 di Marrakech, mettendo così le mani sul suo secondo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il tennista ...

Tennis, dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana: tornano Musetti e Paolini, Sinner si allena

La stagione del tennis non si ferma mai e questa settimana sono previsti ben tre tornei ATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatori italiani protagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il ...

Tennis, domani torna Jasmine Paolini: a Doha l’azzurra sfida Garcia, in campo anche Nardi e Darderi

Jasmine Paolini farà il suo rientro in campo nella giornata di domani. L’azzurra, che si è presa qualche settimana di pausa dopo l’uscita al terzo turno degli Australian Open per mano di Elina ...

Tennis in tv oggi 15 aprile: da Paolini a Cobolli, orario e dove vederli. Italiani in campo martedì 15 aprile: Darderi e Cobolli a Monaco. Paolini a Stoccarda, Rosatello a Rouen. A che ora e dove vederli. Atp Barcellona, Atp Monaco e Wta Stoccarda, il programma di oggi: partite e orari. Tennis Tracker: avanzano Berrettini e Paolini, out Arnaldi, Sonego, Darderi e Alcaraz. Miami Open: Paolini agli ottavi, Berrettini-Gaston oggi, Sonego ko contro Fritz: dove vederle in tv e streamin. Paolini a Doha, Nardi e Darderi tra Marsiglia e Buenos Aires: il programma odierno degli azzurri. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ubitennis.com: Italiani in campo martedì 15 aprile: Darderi e Cobolli a Monaco. Paolini a Stoccarda, Rosatello a Rouen. A che ora e dove vederli - La stagione su terra rossa continua, e martedì 15 aprile, saranno ben quattro i tennisti azzurri impegnati nei rispettivi tornei. Si parte alle 11:00, col ritorno in campo del campione di Marrakech, L ...

Si apprende da tennisitaliano.it: ATP e WTA, il programma di giornata: quattro italiani in campo, esordio per Paolini a Stoccarda - I tornei in programma questa settimana entrano nel vivo con la maggior parte dei primi turni che vengono completati: quattro italiani in campo per provare ad andare più avanti possibile Un ricco marte ...

Come scrive ubitennis.com: Italiani in campo giovedì 20 marzo: Paolini, Cobolli Sonego, Arnaldi, Darderi e Bronzetti. A che ora e dove vederli - Sul “Court 5”, al termine della prima partita in programma – prevista per le 16:00 – toccherà a Luciano Darderi, seguito – sullo stesso campo – anche da Matteo Arnaldi, impegnato ...