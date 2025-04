Inter Bayern Monaco svelato il giocatore con Inzaghi in conferenza stampa

conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco. svelato il nome del giocatore, che accompagnerà Inzaghi in sala stampa. Si tratta di un ex Bundesliga.IL giocatore – Vigilia di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 allo Stadio San Siro di Milano. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’Inter alle 16.45), oggi parleranno in conferenza stampa i due allenatori, che saranno accompagnati da un giocatore per parte. Quanto a Simone Inzaghi (vedi orario conferenza stampa), sarà accompagnato da un ex Bundesliga come Henrikh Mkhitaryan. Nella partita di andata, invece, era si era presentato Yann Sommer. Il centrocampista ha giocato diversi anni in Germania con la maglia del Borussia Dortmund (140 presenze e 41 gol). Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, svelato il giocatore con Inzaghi in conferenza stampa Leggi su Inter-news.it Oggidi vigilia diil nome del, che accompagneràin sala. Si tratta di un ex Bundesliga.IL– Vigilia di, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 allo Stadio San Siro di Milano. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’alle 16.45), oggi parleranno ini due allenatori, che saranno accompagnati da unper parte. Quanto a Simone(vedi orario), sarà accompagnato da un ex Bundesliga come Henrikh Mkhitaryan. Nella partita di andata, invece, era si era presentato Yann Sommer. Il centrocampista ha giocato diversi anni in Germania con la maglia del Borussia Dortmund (140 presenze e 41 gol).

