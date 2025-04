8220Sono agli arresti domiciliari non potete sfrattarmi8221 ma l8217inquilino moroso aveva falsificato tutto

moroso da un anno. Protagonista: un 74enne, scoperto dai carabinieri. Leggi su Fanpage.it Ingegnoso sistema di falsificazione dei documenti per evitare lo sfratto dalla casa all'Arenella in cui era affittuario mada un anno. Protagonista: un 74enne, scoperto dai carabinieri.

