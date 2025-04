Napoli Empoli polizia municipale al esterno del Maradona cosa hanno scoperto

Napoli-Empoli di ieri sera a Fuorigrotta, la polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli attorno allo stadio Maradona.Nel corso dell’attività, gli agenti hanno elevato 140 multe per violazioni al codice della strada e fatto rimuovere 105 veicoli in sosta. Napolitoday.it - Napoli-Empoli, polizia municipale all'esterno del Maradona: cosa hanno scoperto Leggi su Napolitoday.it In occasione della partitadi ieri sera a Fuorigrotta, lalocale diha intensificato i controlli attorno allo stadio.Nel corso dell’attività, gli agentielevato 140 multe per violazioni al codice della strada e fatto rimuovere 105 veicoli in sosta.

