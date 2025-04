Meteo tra piogge e schiarite in settimana oggi la giornata peggiore

Meteo ci dicono che una vasta saccatura atlantica si sta approfondendo sul Mediterraneo, pilotando una serie di perturbazioni dirette verso l’Italia. Il Veneto risentirà del loro passaggio con condizioni di maltempo intermittente, già a partire da martedì, quando. Padovaoggi.it - Meteo: tra piogge e schiarite in settimana, oggi la giornata peggiore Leggi su Padovaoggi.it Le previsioni degli esperti di 3Bci dicono che una vasta saccatura atlantica si sta approfondendo sul Mediterraneo, pilotando una serie di perturbazioni dirette verso l’Italia. Il Veneto risentirà del loro passaggio con condizioni di maltempo intermittente, già a partire da martedì, quando.

Meteo, settimana instabile con piogge e schiarite: nel weekend atteso un miglioramento

Nei prossimi giorni sulla Sicilia il tempo risulterà ancora variabile per infiltrazioni di aria fredda e umida che continueranno a favorire la formazione di piogge e rovesci specialmente sui ...

Meteo Napoli, ancora piogge e schiarite: le previsioni fino a giovedì 3 aprile

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia o rovesci anche intensi, con una temperatura di 10°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ...

Meteo, fine settimana instabile fra piogge e schiarite

Weekend con marcata instabilità, forti piogge e temporali in Sicilia. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Un vortice mediterraneo in spostamento dal Golfo del Leone verso la ...

Lo riporta 2anews.it: Meteo Napoli, settimana di Pasqua tra pioggia e schiarite: le previsioni - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 15° ...

Lo riporta msn.com: Meteo: ecco il Tempo ballerino della Settimana Santa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Scrive msn.com: Pasqua e pasquetta: le previsioni meteo di Giuliacci per la Settimana Santa: torna la pioggia - Le previsioni meteo per la Settimana Santa non iniziano sotto i migliori auspici, ma ci sono buone notizie all’orizzonte. Secondo l’ultimo aggiornamento del colonnello Mario Giuliacci, ...