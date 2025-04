Lookman alla Juve spunta il piano Giuntoli ha due alternative

Juventus ha deciso di puntare su Ademola Lookman per la prossima stagione, ma il Ds Cristiano Giuntoli ha in mente anche due eventuali alternative.Uno dei giocatori dell'epoca recente dell'Atalanta più apprezzato e decisivo, Ademola Lookman lascerà Bergamo a fine stagione. Sebbene il contratto in essere durrebbe fino al giugno del 2026, le parti avrebbe trovato un'intesa verbale che consenta una separazione senza polemiche bensì fondata su rispetto a gratitudine. L'esterno offensivo nigeriano avrebbe espresso da alcuni mesi il desiderio di affrontare una nuova sfida professionale e i vertici del club non hanno intenzione di ostacolarne l'ambizione, vivendo un ambiente poco sereno.Lookman alla Juve, spunta il piano: Giuntoli ha due alternative (LaPresse) – tvplay Fra le varie società che nel corso del tempo hanno espresso apprezzamento nei riguardi del talentoso Lookman, in Serie A vi è la Juventus.

