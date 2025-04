SABATO 17 MAGGIO WORKSHOP DI BOUQUET MODERNO IN VILLA FILANDA ANTONINI

Condotto da Rebekka Clarke (UK), Floral designer Scopri l'arte del design del BOUQUET in questo WORKSHOP pratico! Perfetto per principianti e amanti dei fiori. Imparerai le basi della moderna composizione floreale, dalla selezione di fiori di stagione all'equilibrio di colori e texture.

Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata

A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai playout. A questo proposito, ieri la ...

Raddoppio del Ponte Corleone, scatta il restringimento della corsia in direzione Catania fino al 17 maggio

Da lunedì scatta il restringimento della corsia lato monte del Ponte Corleone, in direzione Catania, per consentire la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane. Lo rende ...

Bando cure termali INPS 2025: istanze entro il 17 maggio

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando 2025 per l’assegnazione di contributi destinati alle cure termali, promosso dal Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST. L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti ...

Kinky Boots, il musical di Broadway al Teatro Comunale di Belluno sabato 17 maggio 2025. Dal 12 al 17 maggio open week alla Scuola civica di musica. Matematiche per un giorno. Venerdì 16 maggio, ore 19Vivere la memoria. Edith Bruck tra letteratura, cinema, teatro (Peter Lang), incontro con le autrici con il collegamento di Edith Bruck. ARTE, eventi. Roma: Maggio museale del Polo Museale Sapienza. Bolzano, la stagione al Lido comincerà il 17 maggio: prezzi invariati. Ne parlano su altre fonti

Scrive ilmattino.it: Il calendario delle vacanze di Pasqua 2025 e il ponte di maggio, quanti giorni chiudono le scuole - Vacanze di Pasqua 2025 e maxi ponti: quello del 25 aprile e quello del primo maggio. Per gli studenti sono in arrivo più di due settimane a casa. Quando chiuderanno le scuole permettendo ...

difesapopolo.it comunica: Presentazione degli Orientamenti per il cammino di Ic sabato 17 maggio all'Opsa - Con il bel tempo primaverile, torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il suggestivo Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista ...

Si apprende da difesapopolo.it: Sabato 17 maggio all’Opsa è in programma l’assemblea-giubileo dei catechisti/accompagnatori dei genitori della Diocesi di Padova - “Giovani. Gioia e speranza. Prendiamoci cura delle giovani generazioni” è il filo conduttore di tre incontri promossi da Opera Casa Famiglia in collaborazione con la parrocchia cittadina di Cristo Re.