Il debito pubblico supera i 3mila miliardi

debito pubblico supera i 3mila miliardi. Questo quanto emerge dalla pubblicazione statistica ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’ della Banca d’Italia, in cui vengono diffusi i dati di febbraio 2025 relativi al debito e al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche.Lo scorso febbraio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.024,3 miliardi. L’incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (26,2 miliardi, a 76,1), il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (15,7 miliardi), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7 miliardi).L’aumento del debito è sostanzialmente imputabile a quello delle amministrazioni centrali (42,5 miliardi); quello delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato. Lapresse.it - Il debito pubblico supera i 3mila miliardi Leggi su Lapresse.it Il. Questo quanto emerge dalla pubblicazione statistica ‘Finanza pubblica: fabbisogno e’ della Banca d’Italia, in cui vengono diffusi i dati di febbraio 2025 relativi ale al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche.Lo scorso febbraio ildelle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.024,3. L’incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (26,2, a 76,1), il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (15,7), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7).L’aumento delè sostanzialmente imputabile a quello delle amministrazioni centrali (42,5); quello delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.

