Picchiata e violentata a 14 anni da ragazzo conosciuto sui social arrestato 21enne

Una ragazza di 14 anni è stata picchiata e violentata da un uomo di 21 anni, conosciuto sui social. L'aggressione si è consumata ieri sera in un'area dismessa dietro alla stazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. E' stato un residente, sentendo le urla della ragazzina, ad allertare il 112.

