Ad Altamura la XII edizione di Federicus – Corteo Medievale Vento di Soave

edizione 2025 del Corteo Medievale Federicus è Vento di Soave ispirato a un passo del Paradiso di Dante Alighieri (Canto III), in cui si celebra la dinastia sveva: il “Soave Vento” indica proprio la discendenza imperiale che culmina in Federico II, descritto come “l’ultima. Baritoday.it - Ad Altamura la XII edizione di “Federicus – Corteo Medievale: Vento di Soave” Leggi su Baritoday.it Il titolo dell’2025 deldiispirato a un passo del Paradiso di Dante Alighieri (Canto III), in cui si celebra la dinastia sveva: il “” indica proprio la discendenza imperiale che culmina in Federico II, descritto come “l’ultima.

Potrebbe interessarti anche:

Corrado Taranto ad Altamura: tra ricordi e nuove prospettive.

Un importantissimo weekend da ricordare, per la celebrazione dei 50 anni di carriera di Corrado Taranto. Altamura si riscopre città di cultura, d’arte e di accoglienza nei confronti di un artista ...

Spaccio di eroina, 7 arresti ad Altamura nel Barese

BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari e con il supporto dei reparti competenti per ...

Il Giugliano in cerca di continuità va ad Altamura per riscattare la beffa dell’andata e rilanciarsi in zona Playoff

Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno ai danni del Foggia, il Giugliano ha ritrovato la vittoria e ora cerca continuità in casa dell’Altamura. All’andata si imposero i pugliesi grazie ad ...

Ad Altamura la XII edizione di “Federicus – Corteo Medievale: Vento di Soave” 25 aprile 2025. Allerta forti venti con raffiche di burrasca ad Altamura anche per domani 15 aprile. Altamura, presentata la XII edizione di “Federicus – Corteo Medievale: Vento di Soave”. Lavori Aqp ad Altamura, il 14 aprile sospensione del servizio idrico. Interruzione idrica il 14 aprile ad Altamura: disagi nelle vie che circondano il Centro Storico. Le zone interessate. Tennis, la Winter Cup under 14 ad Altamura: in campo anche Jaime Alcaraz, fratello del campione Carlos. Ne parlano su altre fonti

mediterranews.org riferisce: Altamura, presentata la XII edizione di “Federicus – Corteo Medievale: Vento di Soave” - Si è svolta ieri mattina, domenica 13 aprile, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Altamura, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della XII edizione del Corteo Medievale Federic ...

Secondo trmtv.it: Federicus 2025: al via, ad Altamura, gli appuntamenti del programma culturale Federicult - Altamura si prepara a rivivere il fascino e l’atmosfera dell’età di Federico II di Svevia. In attesa del maestoso corteo medievale del 25 aprile, l’APS Fortis Murgia apre le porte a Federicult 2025, u ...

puglialive.net comunica: STAGE arriva ad Altamura! Un palcoscenico per le idee - Il primo appuntamento si terrà il 22 Aprile ad Altamura, al termine di una mobilità formativa svolta a Siracusa che ha riunito operatori culturali da tutta Italia per condividere pratiche ...