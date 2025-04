Primo maggio ad Ippoasi

Ippoasi è un rifugio antispecista che dà casa ad oltre 150 animali, salvati da sfruttamento e morte certa. Un luogo che vive di volontariato e grazie alla partecipazione attiva ai nostro eventi benefit è possibile supportare il nostro lavoro di cura quotidiano.Programma della giornata:A. Pisatoday.it - Primo maggio ad Ippoasi Leggi su Pisatoday.it è un rifugio antispecista che dà casa ad oltre 150 animali, salvati da sfruttamento e morte certa. Un luogo che vive di volontariato e grazie alla partecipazione attiva ai nostro eventi benefit è possibile supportare il nostro lavoro di cura quotidiano.Programma della giornata:A.

Potrebbe interessarti anche:

Corso di apicoltura full immersion di primo livello ad Alia

Vuoi diventare apicoltore? Il Corso di Apicoltura Full Immersion di Primo Livello, organizzato dal Dott. Girolamo Barracco, offre l'opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche nel mondo ...

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio

Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a ...

Ciclista travolta in via Primo Maggio

Una donna è finita all'ospedale nella tarda mattinata di venerdì 11 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in città. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 all'incrocio tra via Primo ...

Primo maggio ad Ippoasi. °° 1 Maggio con Ippoasi °°. Vacche, maiali, pecore e capre: il destino non è solo il macello. Ne parlano su altre fonti