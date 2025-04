Alzano una grata del marciapiede ed entrano in un bar del centro rubando i soldi incastrati dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Parma centro hanno concluso una meticolosa attività investigativa che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 31enne e un 32enne di origine straniera. I due sono ritenuti, sulla base degli accertamenti e delle verifiche svolte, i responsabili del furto.

Alzano una grata del marciapiede e si intrufolano in un bar di via Garibaldi: rubano 300 euro dal registratore di cassa. Denunciati due stranieri. Tolgono una grata di notte, vandali aprono un buco di 5 metri sul marciapiede. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Ora i ladri rubano al bar passando per la grata sul marciapiede - Alle 2, due individui hanno alzato lo sfiatatoio metallico situato sul marciapiede sul lato del ... di fianco alla finestra – protetta da una grata – del bagno cieco. Con una grossa cesoia ...