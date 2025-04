Pellegrini ancora non rinnega le frasi scorrette su Sinner e attacca Non tollero le zone grigie

Pellegrini lo aveva già chiarito: “Non cambio opinione”. La campionessa di nuoto non ha voluto rinnegare le sue frasi contro Jannik Sinner in un’intervista concessa a La Repubblica e pubblicata lo scorso 11 aprile. E non ha voluto chiedere scusa, nonostante le tante inesattezze contenute nelle sue dichiarazioni, basate su ricostruzioni scorrette. Anzi, Pellegrini è tornata all’attacco, di fronte alle tantissime critiche ricevute: “L’acqua mi ha insegnato a cercare la trasparenza nelle cose; quella riga nera a non tollerare zone grigie“. ha scritto in un post su Instagram. Una nuova insinuazione contro Sinner? La nuotatrice nel rispondere ai commenti dimostra di non voler fare marcia indietro.Anzi. Continua a difendersi e a replicare alle critiche su Instagram, anche tirando in ballo il suo collega nuotatore Thomas Ceccon, che in passata l’aveva duramente attaccata. Ilfattoquotidiano.it - Pellegrini ancora non rinnega le frasi scorrette su Sinner e attacca: “Non tollero le zone grigie” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Federicalo aveva già chiarito: “Non cambio opinione”. La campionessa di nuoto non ha volutore le suecontro Jannikin un’intervista concessa a La Repubblica e pubblicata lo scorso 11 aprile. E non ha voluto chiedere scusa, nonostante le tante inesattezze contenute nelle sue dichiarazioni, basate su ricostruzioni. Anzi,è tornata all’attacco, di fronte alle tantissime critiche ricevute: “L’acqua mi ha insegnato a cercare la trasparenza nelle cose; quella riga nera a non tollerare“. ha scritto in un post su Instagram. Una nuova insinuazione contro? La nuotatrice nel rispondere ai commenti dimostra di non voler fare marcia indietro.Anzi. Continua a difendersi e a replicare alle critiche su Instagram, anche tirando in ballo il suo collega nuotatore Thomas Ceccon, che in passata l’aveva duramenteta.

