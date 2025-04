Santa Marinella coltivava cannabis home made scoperte due serre nel giardino

Santa Marinella, 15 aprile 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno condotto un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha visto i militari sorprendere l’uomo nei pressi della sua abitazione in possesso di uno spinello artigianale contenente marijuana. A seguito di questo accertamento, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando 466 grammi di marijuana e 23 piante di cannabis, coltivate all’interno dell’abitazione in due serre artigianali e nel giardino, con altezze variabili tra i 40 e i 165 centimetri. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025 – I carabinieri della Stazione dihanno condotto un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha visto i militari sorprendere l’uomo nei pressi della sua abitazione in possesso di uno spinello artigianale contenente marijuana. A seguito di questo accertamento, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando 466 grammi di marijuana e 23 piante di, coltivate all’interno dell’abitazione in dueartigianali e nel, con altezze variabili tra i 40 e i 165 centimetri.

