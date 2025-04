Auto sospetta a Pilastro nel abitacolo spunta la droga Denunciato per spaccio

Denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 22enne italiano residente in provincia. Il giovane è ritenuto, in base agli accertamenti e alle verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish.Secondo. Parmatoday.it - Auto sospetta a Pilastro: nell'abitacolo spunta la droga. Denunciato per spaccio Leggi su Parmatoday.it I carabinieri della Stazione di Langhirano hannoalla Procura della Repubblica di Parma un 22enne italiano residente in provincia. Il giovane è ritenuto, in base agli accertamenti e alle verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini didi hashish.Secondo.

