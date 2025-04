Violenza su una donna a Padova Zaia Fatto di gravità assoluta Nessuno spazio in Veneto per questi crimini

Veneto Luca Zaia è intervenuto in merito al fermo da parte della Polizia di un cittadino kossovaro di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, gravemente indiziato – secondo quanto si è potuto apprendere – di aver sequestrato e più volte. Padovaoggi.it - Violenza su una donna a Padova, Zaia: «Fatto di gravità assoluta. Nessuno spazio in Veneto per questi crimini» Leggi su Padovaoggi.it Il presidente della Regione delLucaè intervenuto in merito al fermo da parte della Polizia di un cittadino kossovaro di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, gravemente indiziato – secondo quanto si è potuto apprendere – di aver sequestrato e più volte.

