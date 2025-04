Intesa per per promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Globale

alla Cittadinanza Globale (ECG). Parmatoday.it - Intesa per per promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Globale Leggi su Parmatoday.it Comune di Parma, Università di Parma, Ufficio scolastico territoriale IX – Sede di Parma e Scuola di Economia Civile Impresa Sociale uniti per dare seguito al progetto CO.DI.RE - Consapevolezza Dialogo Responsabilizzazione per un nuovo modello di Educazione(ECG).

Potrebbe interessarti anche:

Ministero e Caritas insieme per promuovere educazione alla cittadinanza e cultura della solidarietà nelle scuole

È stato sottoscritto un Protocollo d’intesa triennale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Caritas Italiana, con l’obiettivo di promuovere nei contesti scolastici un’educazione improntata ...

Intesa tra Unicef e Regione per promuovere i diritti di bambini e adolescenti

Firmato il protocollo d’intesa tra Regione Siciliana e Unicef per promuovere i diritti di bambini e adolescenti, con particolare attenzione ai minorenni in condizioni di vulnerabilità e a rischio ...

Asp e la maglia del Messina uniti nella prevenzione, intesa con i calciatori per promuovere gli screening

Asp e la maglia del Messina uniti nella prevenzione. E’ stato presentato oggi giovedì 20 febbraio nella sala riunioni di Palazzo Geraci dell’Asp di Messina l’accordo di collaborazione tra l’Azienda ...

Intesa per per promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Globale. A Pizzoli si chiude Intesa 2030: studenti protagonisti della cittadinanza globale. Accordo tra Ministero dell’Istruzione e ACN per l’educazione informatica e cibernetica nelle scuole italiane. Garante per i bambini e gli adolescenti: protocollo d'intesa sulla cittadinanza attiva e l'educazione giuridica. Nasce a Busca il protocollo d’intesa per le emergenze socioeducative. Progetto Legalità. Un premio a quattro scuole. Ne parlano su altre fonti

Nota di orizzontescuola.it: Ministero e Caritas insieme per promuovere educazione alla cittadinanza e cultura della solidarietà nelle scuole - È stato sottoscritto un Protocollo d’intesa triennale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Caritas Italiana, con l’obiettivo di promuovere nei contesti scolastici un’educazione improntata a ...

Si apprende da laquilablog.it: A Pizzoli si chiude Intesa 2030: studenti protagonisti della cittadinanza globale - Si terrà venerdì 11 aprile 2025, dalle ore 16 alle ore 19, presso l’Auditorium “V. Del Tosto” di Pizzoli, l’evento conclusivo del progetto Intesa 2030.

Segnala coratoviva.it: Progetti di educazione alla cittadinanza europea - "Antonio Megalizzi" di Corato – in collaborazione con il Centro Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e della Fondazione Vincenzo Casi ...