Ragazzina di 14 anni picchiata e violentata a Busto Arsizio arrestato nordafricano di 21 anni si erano conosciuti sui social

Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato arrestato un 21enne di origini nordafricane in flagranza di reato: l'accusa è quella di aver picchiato e violentato per strada una. Ilmessaggero.it - Ragazzina di 14 anni picchiata e violentata a Busto Arsizio: arrestato nordafricano di 21 anni, si erano conosciuti sui social Leggi su Ilmessaggero.it , in provincia di Varese, è statoun 21enne di origini nordafricane in flagranza di reato: l'accusa è quella di aver picchiato e violentato per strada una.

