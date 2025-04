Tirocini proposta di legge per alzare indennità mensile

proposta per modificare la normativa regionale sui Tirocini. A illustrare la mozione sono stati Andrea Orlando, consigliere regionale del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Jan Casella, consigliere regionale di Avs e. Genovatoday.it - Tirocini, proposta di legge per alzare l'indennità mensile Leggi su Genovatoday.it È stata presentata questa mattina, 15 aprile 2025, a Genova laper modificare la normativa regionale sui. A illustrare la mozione sono stati Andrea Orlando, consigliere regionale del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Jan Casella, consigliere regionale di Avs e.

Potrebbe interessarti anche:

Proposta di legge regionale per finanziare eventi culturali storici in provincia di Chieti

“Dalle parole ai fatti. In Regione è stata depositata una proposta di legge che prevede finanziamenti per il Mastrogiurato, l’Estate musicale Ffentana di Lanciano e il Tosti a Ortona. Ringrazio il ...

Cos’è lo stalking genitoriale protagonista di una recente proposta di legge

Una proposta di legge che va oltre la “sindrome da alienazione parentale“, di cui la Cassazione ha evidenziato la mancanza di fondamenti scientifici e che cerca di porre fine ai contrasti tra ...

Settore acconciatura, organizzazioni artigiane: sì a proposta modifica legge di settore presentata dal senatore Ancorotti

ROMA – Cna Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere, Casartigiani Acconciatori e Camera italiana dell’acconciatura esprimono soddisfazione per le modifiche alla legge del settore acconciatura ...

Tirocini, proposta di legge per alzare l'indennità mensile. Renzi dice «Bastage», per lo stop ai tirocini sottopagati. “BAstage”: cosa prevedono le proposte di Italia Viva sui tirocini. Stop a stage gratuiti e reddito di formazione per under 35, cosa c'è nella proposta di legge di Renzi. Studenti delle superiori in tirocinio nei nidi di Roma: l'idea per tamponare l'emergenza personale. Abolizione degli stage gratuiti: la battaglia del Pd in Parlamento. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ipsoa.it: Che cos’è il tirocinio? - Quali sono le nuove regole dei tirocini non curriculari? La Legge di Bilancio 2022 per contrastare gli abusi nell’ambito dello svolgimento dei tirocini extra-curriculari ha previsto l’adozione ...

Scrive romatoday.it: Studenti delle superiori in tirocinio nei nidi, il Comune dice sì. Protestano le educatrici - Dall'Assemblea capitolina via libera alla mozione di Santori, Politi e Fermariello "al fine di offrire un possibile supporto agli insegnanti e alle famiglie". Polemiche anche dai genitori ...

Nota di eunews.it: All’Eurocamera riparte il lavoro per dire stop ai tirocini gratuiti - La commissione Cultura del Parlamento europeo fissa in un parere alcuni punti: contratto scritto e retribuito, durata definita, obbligo per gli Stati di contrastare gli abusi. Il voto in plenaria prev ...