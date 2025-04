Chiara Ferragni vuole vendere l’attico di lusso a Milano custodisce ricordi non belli Il valore 25 milioni di euro Poi la smentita Non è in vendita

Chiara Ferragni si stesse preparando all’ennesimo trasloco, questa volta lontano da CityLife, dove attualmente vive con i figli Leone e Vittoria. L’indiscrezione, lanciata nelle scorse ore da Vanity Fair, parlava di “un appartamento troppo grande, che oggi custodisce ricordi non belli, e così la Ferragni ha deciso che è il momento di voltare pagina”. Il valore dell’immobile? Si aggirerebbe intorno all’astronomica cifra di 25 milioni di euro. Ma, mentre la notizia faceva il giro del web, ecco arrivare subito la smentita: “Non è in vendita”. “In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni, si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita”, si legge nella nota ufficiale diramata dallo staff dell’imprenditrice digitale. Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni vuole vendere l’attico di lusso a Milano, custodisce ricordi non belli. Il valore? 25 milioni di euro”. Poi la smentita: “Non è in vendita” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Doveva essere il nido d’amore dei Ferragnez, ma poi le cose sono cambiate drasticamente. Tanto da lasciar intendere chesi stesse preparando all’ennesimo trasloco, questa volta lontano da CityLife, dove attualmente vive con i figli Leone e Vittoria. L’indiscrezione, lanciata nelle scorse ore da Vanity Fair, parlava di “un appartamento troppo grande, che ogginon, e così laha deciso che è il momento di voltare pagina”. Ildell’immobile? Si aggirerebbe intorno all’astronomica cifra di 25di. Ma, mentre la notizia faceva il giro del web, ecco arrivare subito la: “Non è in”. “In qualità di ufficio stampa della Sig.ra, si precisa che la casa di sua proprietà non è in”, si legge nella nota ufficiale diramata dallo staff dell’imprenditrice digitale.

