Fabio Genovesi a Carpi con il suo ultimo romanzo Mie magnifiche maestre

Fabio Genovesi sarà opspite della rassegna Carpigiana Ne vale la pena con il suo nuovo romanzo "Mie magnifiche maestre". L'appuntamento è per giovedì 17 aprile alle 20.45 all'Auditorium "San Rocco" di via San Rocco, 1, a Carpi. Conduce l'incontro Pierluigi Senatore.

Fabio Genovesi: “Mamma, nonne e zie. Magnifiche maestre di dolcezza e umiltà”

Milano – Un uomo davanti al mare. Appoggiato alla sua bicicletta. Ce lo si immagina così Fabio Genovesi, narratore di storie e di gare ciclistiche, sempre in bilico fra la scrittura e la fuga in ...

Lo riporta msn.com: Fabio Genovesi: «Tuffiamoci nei sogni, quelli veri. Non facciamogli l'autopsia» - Lo scrittore di Forte dei Marmi racconta le donne che non l’hanno mai lasciato, come la zia parrucchiera, la nonna, la madre. Maestre anche ora che non ci sono più (ma lo visitano di notte) ...

Riporta huffingtonpost.it: Fabio Genovesi: "Grazie alle mie donne, ho capito che non esiste un solo modo di essere uomo" - Lo scrittore torna con il suo nuovo libro "Mie magnifiche maestre" (Mondadori) e parla a Huffpost: "Il concetto di 'maschio Alfa' non ...

Scrive maremosso.lafeltrinelli.it: Come potrà mai essere la squadra di "Maremosso"? ...beh, sarà una redazione agitata, senza dubbio! - Nelle sue profondità si celano però creature impossibili e animali straordinari, che ci costringono a una temporanea - e benedetta - sospensione dell’incredulità. Con la consumata maestria di un ...