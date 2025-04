Noemi 8220Avevo problemi legati alla salute mentale e ho rinunciato alla maternità ma ora vorrei recuperare8221

Noemi si racconta nel podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, in cui parla di come si sia dovuta occupare della sua salute mentale in un periodo difficile e dal quale è venuta fuori solo con l'aiuto di una terapia, anche farmacologica. Inoltre, affronta anche il tema della maternità. Leggi su Fanpage.it si racconta nel podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, in cui parla di come si sia dovuta occupare della suain un periodo difficile e dal quale è venuta fuori solo con l'aiuto di una terapia, anche farmacologica. Inoltre, affronta anche il tema della

Potrebbe interessarti anche:

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams

Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una ...

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti

di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamenti Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida ...

Bayern Monaco, problemi anche per Kane: «Spero non sia grave»

La vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, che ha consolidato il primato in Bundesliga, si è trasformata in una serata amara per il Bayern Monaco. Dopo il grave infortunio muscolare che costringerà ...