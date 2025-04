Lanazione.it - Rossi Perticai (Lega): Intitolare un luogo pubblico a Fabrizio Quattrocchi

Arezzo, 15 aprile 2025 –):unProposta dei Consiglieri comunaliFedericoe Piero. Verrà protocollata una mozione per chiedere l’intitolazione di unalla memoria di questo grande italiano. "Come Gruppo Consiliaredi Arezzo abbiamo voluto portare avanti questa proposta perchè crediamo convintamente chesia un simbolo di coraggio, dignità e amor di Patria. Il suo gesto non può e non deve essere dimenticato, specialmente dalle nuove generazioni., nato a Catania il 9 maggio 1968, venne rapito il 13 aprile 2004 in Iraq da un gruppo di terroristi islamisti. Il giorno successivo, prima di essere brutalmente giustiziato, compì un gesto di estremo coraggio che è rimasto impresso nella memoria collettiva: cercò di togliersi il cappuccio e pronunciò la celebre frase “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”.