Pasqua a Foiano tra sacro e tradizione Jacopo Franci Sindaco di Foiano: “Uno dei momenti più profondi e autentici della nostra vita comunitaria” Foiano della Chiana celebra la Pasqua: tradizioni secolari, fede e comunità protagoniste tra capoluogo e frazioni. La Pasqua a Foiano della Chiana non è solo un appuntamento religioso, ma un momento corale che coinvolge profondamente cittadini, associazioni e visitatori. Un patrimonio di fede, storia e identità che si rinnova ogni anno con grande partecipazione, diventando un autentico punto di riferimento anche turistico per tutta la Valdichiana. Il calendario delle celebrazioni 2025 è fitto e suggestivo, articolato tra il capoluogo Foiano e la frazione di Pozzo della Chiana, con appuntamenti che risvegliano lo spirito e rinsaldano il senso di appartenenza della comunità. Lanazione.it - Pasqua a Foiano tra sacro e tradizione Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 –traJacopo Franci Sindaco di: “Uno dei momenti più profondi e autentici della nostra vita comunitaria”della Chiana celebra la: tradizioni secolari, fede e comunità protagoniste tra capoluogo e frazioni. Ladella Chiana non è solo un appuntamento religioso, ma un momento corale che coinvolge profondamente cittadini, associazioni e visitatori. Un patrimonio di fede, storia e identità che si rinnova ogni anno con grande partecipazione, diventando un autentico punto di riferimento anche turistico per tutta la Valdichiana. Il calendario delle celebrazioni 2025 è fitto e suggestivo, articolato tra il capoluogoe la frazione di Pozzo della Chiana, con appuntamenti che risvegliano lo spirito e rinsaldano il senso di appartenenza della comunità.

